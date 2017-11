Ex- BOC off’ls sa P6.4B shabu ipinuwesto sa DOTr

Masangsang sa pang-amoy ng ilang kongresista ang pagkakatalaga sa mga ahensiyang nasa ilalim ng Department of Transportation (DOTr) ng mga dating opisyal ng Bureau of Customs (BOC) na sina Gerardo Gambala at Milo Maes­trecampo na kapwa naunang nagbitiw sa puwesto makaraang maakusahan na diumano’y tumatanggap ng lagay o suhol.

Para kay Akbayan ­Party-list Rep. Tom Villarin, lumilitaw na tila palabas lang ang mga pangako ng administrasyon na wawalisin ang katiwalian sa pamahalaan.

“Gaguhan lang pala ang anti-corruption drive at ginagambala nito ang desisyon ng Ombudsman na imbestigahan kung sino ang maestro ng P6.4B shabu shipment,” ayon kay Villarin.

Batay sa ulat, in-appoint ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Nobyembre 6 sina da­ting Customs Import Assessment Service Director Milo Maestrecampo bilang Assistant Director General II ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) at dating Deputy Customs Commissioner Gerardo Gambala bilang Director IV ng Office of the Transportation Security (OTS).

Una nang nagbitiw ang dalawa sa BOC matapos maging sentro ng kontro­bersiya ang ahensiya dahil sa nadiskubreng P6.4 bil­yong shabu shipment mula sa China na nakalusot.

May katanungan naman na nais mabigyan ng linaw at anggulong nasisipat si Ifugao Rep. Teddy Baguilat tungkol sa kanilang appointment.

“Hanggang ngayon mystery pa rin kung sino ba talaga ang mastermind ng smuggling ng shabu sa Customs. ‘Wag natin li­mutin ito. Baka ini-appoint sina Gambala at Maestrecampo sa DOTr para ‘di sila magbulgar tungkol sa Davao Group?”

komento ni Baguilat sa kanyang Twitter post.

Sa hiwalay na paha­yag, binanggit ni Baguilat na dahil sa pagkakahirang kina Gambala at Maes­trecampo ay tila nawalan ng saysay ang pangako ni Pangulong Duterte na mananagot ang mga pasimuno ng shabu smuggling sa BOC.

“Akala ko ba seryoso ang anti-corruption drive eh bakit ‘yung mga nadawit sa P6B shabu smuggling eh ini-appoint sa DOTr? Perhaps it’s a way to silence them from spilling the beans on who are the real masterminds of the shabu smuggling. Hanggang ngayon wala pa ring nananagot dito,” pagdidiin ni Baguilat.