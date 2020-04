Ex-army na binaril ng pulis pinarangalan sa Libingan ng mga Bayani

Dinaos ang military honors para kay dating Corporal Winston Ragos, ang dating sundalo na binaril at napatay ng isang pulis sa Quezon City noong Martes.

Sa Facebook post ng Philippine Army, makikita na dinala ang labi ni Ragos sa Libingan ng mga Bayani at mananatili sa Army Motuary bago ihimlay.

Sa nasabing libingan din ilalagak ang labi ni Ragos na magaganap sa Linggo, alas-12:00 ng tanghali.

“We condole with the family of the late Cpl Ragos, he has suffered enough from the challenges of PTSD caused by the invisible wounds of war,” ayon kay Army commanding general Lieutenant General Gilbert Gapay.

Sasagutin ng PH Army ang gastos sa pagpapalibing ni Ragos, gayundin ang pagsisiguro na mabibigyan ng tulong pinansyal ang naiwang pamilya ng namatay sa dating sundalo.

“Our priority right now is to take care of his family ensuring they have all the resources they need during this critical time. The Philippine Army honors Ragus for his service and sacrifice that defines us as an Army,” aniya pa.

Sa ngayon ay nahaharap sa reklamong homicide ang bumaril kay Ragos na si Police Master Sergeant Daniel Florendo.

Matatandaan na sa nasabing insidente ay sinabi ng mga pulis na may dala umanong baril si Ragos, ngunit depensa naman ng mga saksi ay bote ng tubig lamang ang laman ng sling bag ng dating sundalo.

Kinumpirma din ng Army na mayroong post-traumatic stress disorder si Ragos, na nadestino sa ilang war zone tulad ng Marawi City bago ito ma-discharge noong 2017. (RP)