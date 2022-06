Evangelista, Flores nagpa-pow sa MTB

NAIPAGTANGGOL ni Ariana Dormitorio Evangelista ang kanyang titulo sa Philcycling Olympic Cross Country sa pang-apat na pagkakataon sa Olympics National Mountain Bike Championships nitong Sabado sa bulubundukin ng Danao City.

Bumida ang Ilonggang residente ng Quezon City na si Evangelista sa 52.8km race sa tiyempong 1 oras, 19 minuto at 11.06 segundo sa paghabol mula sa pang-apat na puwesto papasok sa pang-apat at huling lap upang masingitan si Urika Dawn Iwanan ng Escalante City.

Naiwanan lang si Iwanan ng 28 saglit para sumegunda. Ang mga kasamahan ni Evangelista na sina Shagne Yaoyao at Nicole Quinones ang tumersera at pumang-apat na may 2 minutes at 10 seconds time behind.

Pasok si Evangelista sa national team at nakapuntos pa para sa International Cycling Union (UCI) world ranking.

Sa men’s elite, nagwagi si Edmhel Flores sa 111.8km event sa 1:11:36.41 clocking.

Ang na-late ng 56 segundo na si Mark Valderama ang pumangalawa at si James dela Cruz ang pumangatlo.

Pumang-anim lang si Hanoi 2022 SEA Games bronze medalist Jericho Rivera.

Sa iba pang resulta, namayagpag si Lexi Dormitorio sa women junior laban kina Athena Donota at Athena Magpantay.

Top three naman sa men’s juniors sina John Andrei, Gart Gaerlan at Marvin Cerilo.

Mahigit 600 rider mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang lumaban sa mga nationals ngayong taon na ayon nitong Linggo kay MTB Commission Chairman Oscar ‘Boying’ Rodriguez ay isang batayan para sa pagbuo ng PH team sa 2023 Cambodia SEAG at Hangzhou Asian Games. (Lito Oredo).