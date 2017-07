Evacuees delikado pa sa Marawi

Humingi ng pang-unawa ang isang opisyal ng Malacañang sa mga residente ng Marawi City na hindi pa sila maaaring makabalik sa kanilang tahanan dahil patuloy pa rin ang bakbakan ng militar at mga terorista sa nasabing lugar.

Binanggit ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na gusto lang makasiguro ng gobyerno na ligtas na sa mga sibil­yan ang lugar bago sila payagan na makabalik sa kanilang mga tahanan.

“There is no assurance that areas outside the main battle zone are already safe to reside and live in, as incidents of cases of stray bullet victims have been reported,” paliwanag ni Abella.

Aniya, nililinis pa ngayon ng militar ang lugar dahil sa mga nakatagong improvised explosive device na iniwan ng tero­ristang Maute Group.

MARAMI PANG BIHAG

Inihayag naman ni Armed Forces of the Phi­lippines (AFP) spokesman Brig. Gen. Restituto Padilla na marami pang bihag na sibilyan matapos umano itong tiyakin ng mga nakalayang hostage ng Maute Group.

Sinabi ni Padilla na ito ang dahilan kung bakit masyadong nag-iingat ang militar sa kanilang opensiba para hindi madamay ang mga bihag na sibilyan.

537 NA ANG PATAY

Sinabi pa ni Padilla na nasa 537 na ngayon ang bilang ng mga nasawi sa bakbakan sa Marawi.

Aniya, tumaas ang bilang ng mga napatay na sundalo dahil sa misfire incident noong Hunyo 12 kung saan dalawang sundalo at pitong Maute member ang napatay.

Nasa halos 400 na Maute members na ang napatay, 45 sa panig ng mga sibilyan at 1,732 ang sibiliyang nailigtas.