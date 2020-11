Evacuee sa Marikina nagpositibo sa COVID-19

Nagsagawa ang Marikina City government ng rapid test para sa coronavirus disease sa mga evacuee nito kung saan isa ang na-test na positibo.

Sa inilabas na pahayag nitong Miyerkoles, kinilala ni Mayor Marcelino Teodoro ang pasyente na isang 68-anyos na evacuee at may comorbidities o may iba pang kondisyon sa kalusugan.

Nananatili ang pasyente sa temporary shelter sa Barangay Barangka Elementary School pero kasalukuyan na siyang naka-isolate sa Marikina Hotel.

Sa kabila nito, lahat aniya ng mga nakasalamuha ng pasyente at nakasama sa evacuation center, batay sa contact tracing na 13 katao, ay negatibo sa virus.

“Tinest din natin ang kanyang limang family members, at mabuti naman na ang lumabas sa PCR testing ay negative lahat; iyong asawa niya na 62 years old at ang tatlong anak niya,” dagdag ni Teodoro. (IS)