Eva Longoria nanganak na

Isinilang na ng Holly­wood actress na si Eva Longoria ang first baby nila ng kanyang mis­ter na si Jose Baston noong nakaraang June 19 sa Los Angeles, California.

Isang baby boy na may timbang na 6 lbs. 13 oz., ang iniluwal ni Longoria na pinangalanan nilang mag-asawa na Santiago Enrique.

Pinost agad ni Eva ang photo ng kanilang baby boy via Instagram:

“We are so grateful for this beautiful blessing.”

Isang linggo bago ma­nganak ang aktres, nakaramdam ito ng lungkot dahil sa pagpanaw ng kan­yang pinakamamahal na pet dog na si Jinxy.

Si Jinxy daw kasi ang unang baby niya sa matagal na panahon. Sa pagkawala raw ni Jinxy ay dumating naman si Santiago Enrique.

“So the day I’ve been dreading happened last night. Jinxy passed away in my arms at the vet. He had a stroke that he just couldn’t come back from. He was 15 years old (96 in dog years) and he filled those years with lots of love and laughter. He was my baby before this baby in my belly came along. I’m so sad but know that he’s out of his suffering. Anyone who knew me, knew Jinxy. He will be missed by many. I love you Jinxy,” caption pa ni Eva sa IG post niya.

Ang best friend ni Eva at TV host ng Extra na si Mario Lopez ang magiging ninong ni Santiago Enrique.