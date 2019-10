Europe tour ni Richard naunsyami dahil kina Bea, Angelica

Finally ay in-announce na ng Star Cinema na sa November 27 ang showing ng “Unbreakable” movie nina Richard Gutierrez, Bea Alonzo at Angelica Panganiban.

Halos araw-araw na nga ang shooting nila para sa pelikulang ito.

Ang shooting din ng “Unbreakable” ang dahilan kung bakit hindi na matutuloy si Richard sa Europe para sana sa “ASAP Natin ‘To” in Rome pati sa isang pictorial sana nila ng fianceé niyang si Sarah Lahbati.

Binubusisi kasing mabuti ng Star Cinema at ng direktor nilang si Mae Cruz-Alviar ang “Unbreakable”, kaya imposible talagang makaalis si Richard for Rome para sa event doon ng TFC (The Filipino Channel).

Actually, noong dumalaw nga kami nina Annabelle Rama at Eddie Gutierrez sa shooting nina Richard at Bea ay nakita namin kung gaano kabusisi si Direk Mae sa eksenang kinukunan.

‘Yung eksena nina Richard at Bea sa loob ng kotse, umabot ng hanggang 5:00AM. Pero worth it naman, dahil ang gandang lumabas!

The way nga na ikuwento sa amin ni Richard ‘yung mga eksenang nakunan na ay sobrang exciting. Obvious na happy ang aktor sa lady director nila sa “Unbreakable”.

Anyway, inilabas na rin ng Star Cinema sa kanilang official Facebook page ang teaser ng “Unbreakable” noong Thursday night (around 9:00PM) and as of 1:00PM yesterday ay naka-almost 400k views na ‘yon.

Ang sipag din ng mga fan sa pagsi-share ng teaser ng “Unbreakable” at obvious na excited na rin sila sa triangle nina Richard, Bea at Angelica.

Ang bongga!

Sarah movie wagi sa takilya

Alam mo, Dondon, bilib ako sa Viva Films! Nagawa kasi nilang i-post na P5.1 million ang first day gross ng “Unforgettable” movie ni Sarah Geronimo.

Siguro kung sa iba ‘yon, nag-padding na.

Pero alam mo ba na dahil sa favorable feedback sa pelikula ni Sarah kung saan ay dog ang kanyang ka-“partner”, aba, mas lumakas pa ang pelikula sa second day nito (malakas din ito kahapon).

For sure, ngayon at bukas ay lalo pang lalakas ang box-office gross ng pelikula dahil puwede itong panoorin ng buong pamilya, huh!

Anyway, marami ang nagkokomento na best movie to date ito ni Sarah, ang galing ng akting ng actress/singer, kaya dapat lang na manalo siya ng best actress award (s) next year, ‘noh?!

O, siya, sa mga hindi pa nakapanood ng “Unforgettable”, nood na kayo!