Europe, Taiwan binawal noodles ni Betty Ang: Lucky Me! may pesticide

Ipinag-utos ng pamahalaan ng Taiwan at dalawang bansang kabilang sa European Union (EU) na Malta, France at Ireland, ang pagre-recall at pagkain ng ilang variant ng Lucky Me! product ng Monde Nissin Corporation (MNC).

Naglabas ng babala sa nasabing produkto ang Department of Information ng Malta. Sang-ayon sa kanilang Food Safety Act and Regulation (EC) No. 178 of 2002, ipinaalam sa publiko ang nakalap nilang datos mula sa pagsusuri sa Lucky Me! noodles product.

“[T]he Environmental Health Directorate within the Superintendence of Public Health wishes to inform the public that following information received through the Rapid Alert System for Food and Feed said products must not be consumed due to high levels of Ethylene oxide (a pesticide),” bahagi ng post sa kanilang official Facebook page.

Ganito rin ang naging hakbang ng Food Safety Authority of Ireland (FSAI). Anila, pina-recall ang Lucky Me! product na gawa sa Thailand at may expiry date na July 20, 2022 nang matuklasang may ethylene oxide ang produkto.

Hindi pinapayagan ng EU ang mga pagkaing may ethylene oxide na isang pesticide dahil maaaring makapinsala sa kalusugan ng kakain.

Kabilang sa mga produkto na kanilang pina-recall ay ang instant Pancit Canton—original, hot chili, kalamansi at chilimansi flavor; at ang instant noodle soup na Beef flavor.

Nagpaliwanag naman ang MNC na pag-aari ng tycoon na si Betty Ang, hinggil sa naging kautusan ng mga nabanggit na bansa. Pagdidiin nila, hindi nakahalo ang ethylene oxide sa mismong mga Lucky Me! product.

“It is a commonly used treatment in spices and seeds to control microbial growth typical in agricultural products. These materials, when processed into seasong and sauces, may still show traces of ethylene oxide,” bahagi ng statement ng kompanya.

Ayon sa MNC, hindi lamang ang kanilang kompanya ang nakatanggap ng nasabing babala. “The recall affects other companies’ noodle brand and multiple categories such as ice cream, sesame seed, spices, calcium carbonate supplements, among others,” anila. (Eileen Mencias)