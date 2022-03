Eumir kasado sunod na laban

SASAGUPAIN ni 2020+1 Tokyo Olympian Eumir Felix Marcial ang kapwa papaangat na boxer na si Isaiah Hart mula Atlantic City sa hindi pa inanunsiyong petsa at lugar.

Ang silver medalist sa 2019 World Championships at naka-bronze sa Tokyo Olympics sa middleweight na si Marcial ay magbabalik sa ring para sa ikalawa nitong laban.

“We want Eumir to continue on his gains in the Olympics and resume his professional career with another good fight. His foe has a 6 wins and 2 losses record. It will be a good match for Eumir,” sabi ni MP Promotions president Sean Gibbons sa pagdalo kasama ni Magsayo sa online forum ng Philippine Sportswriters Association (PSA) na suportado ng San Miguel Corporation (SMC), MILO Philippines, Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Olympic Committee (POC), Amelie Hotel Manila, Unilever at (Pagcor).

Kasalukuyang nag-eensayo si Marcial sa Las Vegas, Nevada para sa inaasam nitong ikalawang laban habang patuloy na naghahanda din para sa pagsabak nito sa nalalapit na 31st Southeast Asian Games na gaganapin naman sa Hanoi, Vietnam. (Lito Oredo)