Eumir hataw sa training

PUSPUSAN na ang ginagawang ensayo ni Eumir Felix Marcial dahil pinaghahandaan nito ang dalawang mahalagang laban.

Ang Olympic Games sa Tokyo, Japan sa susunod na taon at ang kanyang debut bilang pro fighter.

Pero mas prayoridad ng 25-anyos ang masuntok ang unang medalyang ginto ng Pilipinas sa Olympic Games.

“Our focus and it’s been since day one is Tokyo 2021 and winning the first gold medal in the history of the Philippines,” saad ng presidente ng MP Promotions ni world eight-division champion Manny Pacquiao, na si Sean Gibbons sa webcast edition ng Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum mula sa Los Angeles, California.

Hinayag din ni Gibbons na sina Freddie Roach, Marvin Somodio at Justine Fortune ang naghahanda kay Marcial sa Wild Card Boxing Gym. (Elech Dawa)