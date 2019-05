Eugene ayaw pabuntis sa Italyanong dyowa

Kumusta na ang lovelife ni Eugene Domingo?

Naging witness na ang ‘Dear Uge’, mula single ako, hanggang sa nagkaroon ng lovelife, hanggang sa dumalaw na si lovelife.

“Alam kong may plano rin kami, because LDR (long distance relationship) nga, may plano na may papasok na another lovelife si Dear Uge. Para may konting excitement,” saad niya.

Pero pagdating sa pagkakaroon nganak, fertile man ang eggs niya, wala ito sa plano ni Eugene sa Italyanong dyowa, ha!

Anyway, umabot na sa ikatlong taon ang Sunday dramedy anthology ni Eugene na “Dear Uge.” Sa susunod na episodes, isa sa magiging guests ay si Michael V. Gusto rin niyang maging guest si Ai-Ai delas Alas.

“Pero pinag-iipunan namin. Malamang hindi kami kumain ng tanghalian o hulugan na ang a-king TF (talent fee)! Ha! Ha! Ha!” chika ni Eugene nang makausap ng press sa taping.

Hindi ba puwedeng for the sake of friendship ang guesting ng Comedy Queen?

“Naku, hindi puwedeng pambayad ng Meralco ang friendship! Ha! Ha! Ha!” diin ng BFF ni Ai Ai.

“Pero hopefully mapagbigyan niya kami sa birthday month ko sa July!” dagdag niya.

May plano ba siyang gumawa ulit ng drama?

“Hindi na. Comedy na lang! Mas masarap ang comedy. Ang dami nang drama. Sa gabi, drama na lahat. ‘Yung news, drama. ‘Yung nababasa sa diyaryo, drama. Comedy na lang si Dear Uge!” diin ni Uge.

Nagdrama siya sa “Barber’s Tale.” ‘Yun na raw ang contribution niya sa drama.

“Ang kontribusyon ko na lang as an actress is to share funny stories, be an instrument to make people smile,” rason niya.

Kahit host ng prog-rama, sangkot din siya sa creative team nito.

“Medyo may pagka-pakialamera ako. Kahit tanungin mo sila. Kasi concerned ako sa nakakatawa ba? Kasi ‘pag comedy, nakakatawa dapat. Kasi kung hindi nakakatawa, baka hindi comedy,” sabi ni Eugene.