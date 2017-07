EU solons nababahala sa patayan

Nagpahayag kahapon ng pagkabahala ang mga mambabatas mula sa European Union (EU) kaugnay sa mga patayan na may kinalaman sa kampanya kontra ilegal na droga at ang pagpapalawig sa Martial Law.

“The delegation in frank and constructive discussion expressed its concern about the high number of extra­judicial killings in the context of the war against drugs and the possible extension of Martial Law,” pahayag ng EU kahapon.

Inihayag din ng EU ang kanilang matinding pagkabahala sa pagtatangkang ibalik ang parusang kamatayan at ibaba sa siyam na taong gulang ang criminal responsibility.

Inilabas ng mga mamba­batas ng EU ang naturang pahayag matapos bisitahin si Sen. Leila de Lima na nakakulong dahil sa kasong may kaugnayan sa droga.

Kabilang sa mga EU lawmakers na bumisita sa Pilipinas ay mula sa Sweden, Hungary, Austria at Denmark.

Iniimbestigahan na rin ng U.S. Congress’ Human Rights Commission ang madugong kampanya laban sa droga ng administrasyong Duterte.

Kabilang si Misa Concepcion, communications manager ng grupong iDefend, sa mga humarap sa pagdinig at inihayag nito sa mga mambabatas ng Estados Unidos na mayroon nang 7,000 katao ang namatay sa kamay ng mga pulis o `di kaya ay vigilantes mula nang ipatupad ang kampanya laban sa ilegal na droga sa Pilipinas.

“We have the basis to claim that what is actually happening is tantamount to crimes against humanity,” pahayag ni Concepcion sa Agence France Presse.