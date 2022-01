EU agency tinabla apat na turok vs COVID

Hindi sang-ayon ang European Medicine Agency (EMA) sa mungkahing magbigay ng pang-apat na turok ng bakuna laban sa COVID-19 upang masi­guro na protektado ang mga tao sa virus.

“While use of additional boosters can be part of contingency plans, repeated vaccinations within short intervals would not represent a sustainable long-term strategy,” pahayag ni EMA vaccine strategy head Marco Cavaleri sa isang press briefing.

Nangangamba ang opisyal na baka masobra ang mga tao sa bakuna at makaranas ng fatigue ang mga mamamayan kung magiging madalas ang pagturok sa kanila ng proteksiyon laban sa coronavirus.

Iminungkahi ni Cavaleri na kailangan pa ng maraming datos tungkol sa epekto ng COVID vaccine sa Omicron para malaman kung kinakaila­ngan na magkaroon ng partikular na bakuna laban sa naturang variant.