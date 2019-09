Ethel Booba nagparinig sa mga TV show na ‘di nagbabayad ng TF

Hindi nangiming magparinig ang sexy comedienne na si Ethel Booba sa mga sinipot niyang TV shows pero ilang buwan o araw na ang lumipas ay hindi pa rin siya nabibigyan ng talent fee o TF.

Ikinagulat nga ng mga netizen ang tweet na ito ni Ethel:

“Kaya nakakatamad na mag guest sa TV show kasi merong iba dyan mag almost 1 year na di pa ma-claim ang TF sunod meron ding more than 5 months na ata. Sa skype na lang talaga ako magshow C2C. Astig sa astig lang. Charot!”

Siyempre pa, kanya-kanyang hula ang mga follower niya kung aling mga show ang tinutukoy ng komedyana:

“Naku meme @vicegandako sana naman hindi @GGViceNa ang tinutukoy sa tweet ha?”

“Hanapin q qng san ka lumabas na show at bibilangin q yung timeframe Hahaha… Parang alam q na.. Kidding!”

“Sino yan momsh? Pangalan mo na yan! They can play victim all they want, but you should refuse to be their victim! Charot haha.”

“Parang utang lang, biglang na amnesia.”

Para naman sa isang netizen, hindi ito maituturing na biro. Aniya, “We have to find ways to protect industry workers talaga. Funny how the industry that makes people happy is so oppressive.”

Maituturing na si Ethel Booba na social media influencer sa dami ng kanyang mga follower sa Twitter na nasa 1.5 million na. Bentang benta kasi ang kanyang mga tweet sa mga fan na talaga namang ikinaaaliw ng mga ito.

Ang tanong ngayon, tablan kaya ang mga dapat tablan sa patama ni Ethel Booba? (Jun Lopez)