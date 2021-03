Estupidong modus sa swab test tuldukan – Digong

Pinaiimbestigahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pulis at militar ang umano’y tila hokus-pokus sa resulta ng swab test ng mga ordinaryong mamamayan para pagkakitaan.

Kasunod ito ng impormasyong natanggap na may ilang testing center ang naglalabas umano ng positibong COVID-19 test subalit kapag nagpa-confirm sa ibang testing center ay negatibo ang resulta.

Sinabi ng Pangulo na malaking perwisyo ito sa mga ordinaryong mamamayan lalo na at may kataasan pa rin ang singil sa swab test.

“I have to talk to the medical…kasi hindi ko malaman if there is something that is really stupid going around kasi false positive, false negative. Hindi mo malaman, ano ba ito totohanan o iba diyan peke,” sabi ng Pangulo.

Hindi aniya komportable ang mga mamamayan sa ganitong sistema kaya aatasan niya ang pulis at militar para mag-imbestiga at arestuhin ang mga nanloloko ng resulta ng swab test.

Sinabi ng Pangulo na hindi niya mautusan ang mga doktor dahil hindi naman nila trabaho ang mag-usisa sa raket ng ilang testing center.

“I have to order the police and the military to find out and arrest these people,” dagdag ng Pangulo.( Aileen Taliping)