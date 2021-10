Estudyanteng totoy dyinowa, `tinikman’ ng lady teacher

Sa kulungan ang bagsak ng isang teacher matapos amining kinatalik nito ang totoy niyang estudyante.

Si Fatinah Hossain, 25, ay isang guro mula sa Dutchells Copse, Horsham sa United Kingdom.

Napag-alaman na may Masters degree in Global Criminology si Fatinah mula sa University of Roehampton.

Nagkaroon umano ng relasyon si Fatinah sa kanyang estudyante na 14-anyos, at nang magtangka ang lalaki na makipaghiwalay sa guro ay nagsinungaling umano si Fatinah at sinabing siya ay buntis.

Naaresto si Fatinah noong 2020 at nakapagpiyansa pa ang guro, at nagsimula umanong i-harass ang kanyang dating estudyante.

May sentensya na limang taon at apat na buwan sa kulungan si Fatinah, at mare-register bilang sex offender kahit makalaya na. (RP)