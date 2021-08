Estudyante viral agad! QR code pina-tattoo sa braso

Mistulang naging instant celebrity ang isang 22-anyos na estudyanteng lalaki sa Italy nang pinag-usapan sa social media ang pagpapa-tattoo niya sa kanyang braso ng QR code ng kanyang COVID-19 vaccination certificate.

Ayon kay Andrea Colonnetta, na tubong Southern City ng Reggio Calabria sa Italya, gusto niyang maging kakaiba at orihinal, at ang desisyon niya ay praktikal at napapanahon kaya hindi na niya pinagdudahan pa ang kanyang tattoo.

“It’s certainly something original, I like to be different,” pahayag ni Andrea sa Corriere della Calabria, isang lokal na pahayagan.

Ang pagpapa-tattoo ng lalaki ay nag-viral sa Instagram. Bumida rin siya sa isang TikTok video ng Pellerone shows kung saan papasok siya sa McDonald’s at itinaas lang niya ang kanyang braso na may QR code na ini-scan naman ng security guard.

Ang tattoo ay iginuhit sa ilalim na bahagi ng kaliwang braso ni Andrea. Isa itong matrix ng itim na square mula sa QR code ng kanyang opisyal na Italian green pass.

Ang nasabing pass ang magpapatunay ng COVID-19 status kung ang isang indibidwal ay bakunado, nakarekober na mula sa coronavirus, o negatibo ang test result sa nakalipas na 48 oras.

Nabatid na nakatanggap na si Andrea ng dalawang dose ng COVID-19 vaccine.

Samantala, simula pa Agosto 6, isang EU Digital COVID-19 certificate ang nire-require sa Italy para makapasok sa mga sinehan, museo, at indoor sports venue, o para maka-dine in sa mga restaurant.

Si artist Gabriele Pellerone ang nag-tattoo ng QR code sa braso ni Andrea. (Gene Adsuara)