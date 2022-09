Estudyante, pasahero, tanders obligado sa face mask – DOH

Nilinaw ng Department of Health (DOH) na obligado pa rin magsuot ng face mask ang mga estudyante sa loob ng kanilang silid-aralan gayundin ang mga senior citizen at mga sumasakay sa pampublikong transportasyon.

Ito’y sa kabila ng rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) na magiging boluntaryo na lamang ang pagsuot ng face mask sa mga open space o outdoor areas bago matapos ang taon.

“Classes are done indoors. Hindi pa ho kasama ngayon ang indoors dito sa ating polisiya,” wika ni Vergeire sa isang panayam sa telebisyon.

Kaya nanawagan ito sa mga magulang na patuloy na pagsuotin ng face mask ang kanilang mga anak para makaiwas sa hawaan ng COVID-19.

“Ang mga nakakatanda, senior citizens, ang mga may comorbidities, ang ating kabataang papasok sa eskwelahan at ang mga may sakit o may sintomas ng COVID-19 kailangan pa ring mag-mask outdoors,” ani Vergeire.

Kasama rin aniya sa kailangang mag-face mask ang mga pasahero o bumibiyahe sa mga pampublikong sasakyan. (Juliet de Loza-Cudia)