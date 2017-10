Estudyante nagpakamatay sa depresiyon

Patay ang isang 20-anyos na bading na estudyante matapos magpatiwakal sa pamamagitan ng pagbigti matapos magkaroon ng depression nang makipag- break sa kanya ang kanyang boyfriend kahapon ng umaga sa Pasay City.

Kinilala ni Chief  Inspector Rogelio Hernandez, hepe ng Station Investigation and Detective Management Branch ng Pasay City Police ang biktimang si John Billy Fernandez, nakatira sa Brgy. Villamor Air Base nang nasabing lungsod.

Sa report ng SIDMB , alas-11:00 ng umaga nang matagpuan ang biktima ng kanyang lolang si Rose Fernandez, 73 at dalawang tiyuhin nito na nakatali ang leeg nito sa isang nylon cord at nakabigti sa may hagdanan at wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa naturang lugar.

Ayon sa mga kaanak ng biktima, nauna na itong nagtangkang magpakamatay noong Setyembre 23, taong kasalukuyan matapos itong tumungga ng salicylic acid na gamot sa anan.

Nakaligtas ang biktima kay kamatayan matapos dalhin sa isang ospital ng kanyang mga kaanak.

Subalit, sa ikalawang pagkakataon ay hindi na nakaligtas kay kamatayan ang biktima matapos itong magbigti.

Nabatid, na nagkaroon umano ng depresiyon ang biktima matapos itong hiwalayan ng kanyang boyfriend na hindi binanggit ang pangalan noong Setyembre 30.

Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng pulisya  ang insidente habang ang labi ng biktima ay pansamantalang inilagak sa Rizal Funeral Homes upang isailalim sa awtopsiya para masigurong walang naganap na foul play.