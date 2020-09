Estudyante nagka-COVID: Isabela college nirendahan ng CHED

Inatasan ng Commission on Higher Education (CHED) ang eskwelahan sa Cauayan City, Isabela para itigil ang mga face-to-face class o orientation nito makaraang makumpirma na nagpositibo sa COVID-19 ang isa nilang estudyante.

Ayon sa CHED, maglalabas ito ng show cause order para sa Isabela Colleges dahil sa ginawa nilang orientation para sa mga estudyante noong Agosto 29. Sa loob ng 10 araw, kailangan umanong magpaliwanag ng nasabing institusyon kung bakit dapat na hindi maparusahan ang kanilang mga opisyal, gayundin ang mga teaching, at non-teaching personnel nito dahil sa paglabag sa direktiba ng komisyon para sa pagbabawal ng face-to-face class o mass gathering sa mga campus.

Dagdag pa ng CHED ang nasabing estudyante na nagpositibo sa virus ay empleyado ng Cauayan city government at kumukuha ng professional education course sa nasabing eskwelahan. Nakapag-contact tracing na umano sa 45 katao na nakasalamuha ng pasyente.

Giit naman ni CHED chairman Prospero De Vera, “The CHED has not issued any policy to allow face-to-face classes, and the IATF clearly states that limited face-to-face classes in low-risk MGCQ (modified enhanced community quarantine) areas must comply with CHED guidelines,” dagdag pa nito. (Riz Dominguez)