Estudyante, bugaw arestado sa Ilocos Sur

KALABOSO ang isang estudyanteng babae kasama ang isa na umano’y bugaw sa isinagawang raid sa isang motel kung saan ay na-rescue ang ilang menor-de-edad sa San Vicente, Vigan City, Ilocos Sur noong Martes.

Kinilala ng Vigan City Police Station (VCPS) ang mga suspek na sina Jonalyn Pigares, estudyante, taga-Rugsuanan at Rea Liza Bautista, ng Pagpandayan, parehong nakatira sa nasabing siyudad.

Sa report ng VCPS, nakatanggap sila ng intelligence report na ang mga suspek ay may dinalang mga menor-de-edad na babae sa isang motel sa San Vicente kung kaya nagsagawa ang mga police ng isang raid operation upang hulihin ang dalawang suspek.

Sa kanilang isinagawang raid, nakita ng VCPS sa isang kuwarto ng motel ang dalawang suspek kasama ang ilang menor-de-edad na babae.

Napag-alaman na ang mga biktima ay pina­ngakuan ng marangal na trabaho ngunit linggid sa kanilang kaalam na sila pala ay ibubugaw sa mga turista sa Vigan City.

Kinulong sina Pigares at Bautista sa VCPS habang na rescue naman ang menor-de-edad at dinala sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Kasong human traffic­king ang isinampa ng VCPS laban sa mga suspek. ­