Estroso binistay si Boss Bullet

KINAGAT lang ni Mammoth ang bala ni Bullet.

Umabot lamang ng 80 segundo para kay champion Sugar Ray “The Mammoth” Estroso upang gibain ang kanyang challenger at underdog na si Boss “Ang Bumangga Giba” Bullet para mapanatili ang heavyweght crown sa Universal Reality Combat Championship ( URCC) Global Fight Night sa Xylo, Uptown BGC sa Taguig City kamakailan.

Si Estroso na dating professional boxer bago maging kampeong mixed martial arts fighter ay pinatunayang masyadong superyor ang kanyang lakas kontra katunggaling overhyped challenger na si Boss Bullet, na kinailangan lang ng isang matinding suntok upang manalo.

Si Bullet, pamosong medalist MMA fighter at isang vlogger sa Middle East ay matindi ang pagnanasang wasakin ang higanteng kampeon kung saan ay buong tapang siyang nakipagpalitan ng suntok at sipa ilang minuto pa lang sa laban pero inabot siya ng matinding bolo punch mula kay champ na nagpabagsak sa kanya sa lona.

Isang sablay na roundhouse kick at raging bull attack ng underdog ang naging blunder nito matapos siyang masakote ng kampeon na nagpaulan ng pamatay na mga suntok sa bodega at mukha na nagpaluhod sa natulog saglit na si Bullet kung saan ay nakita na ng third man sa cage para tapusin na ang bakbakan pabor kay Estroso.

“Plano talaga namin sa Team Estroso camp, kailangan pagsuntok ko iindahin niya (Bullet) para kapag tumama ay may paglalagyan siya.I know I’m too strong for him,” sambit ng kampeon.

Pinuri naman ni URCC founding chief Alvin Aguilar ang dalawa.

“At least natapos natin ang matagal na nilang feud na kahit saan sila magkita sa airport, sa gym, press conference and weigh in ay nagbabangasan. So we brought their fight inside the cage and the rest is history,” wika ni Aguilar, kasalukuyan ding pangulo ng NSA na Wrestling Association of the Philippines at international jiu jitsu champion noong kanyang prime. (Abante Sports)