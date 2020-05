Esteban bumunot sa sariling bulsa

IDINAGDAG ni Ateneo fencer Maxine Esteban ang kanyang buong allowance ng 2019 mula sa Philippine Sports Commission para sa pagtatapos ng “A Small Thing Goes A Long Way” fundraising drive nito para sa mga medical frontliner.

Hangad makaabot ng P500,000, nagdesisyon ang 19-year-old national team fencer na idagdag ang kanyang allowance at kanyang incentives mula sa pagkasungkit nito ng bronze medal sa Team Foil event sa ginanap na 2019 Southeast Asian Games.

“First off, I want to thank all our donors, without whom this project would not have been possible,” sambit ni Esteban.

“We were able to raise around 360,000 pesos from our donors but my sisters and I wanted to reach 500,000 so I decided to share my blessings as well.”

Ang nalikom na donation ay ibinambili ng sako-sakong bigas at personal protective equipment.

Nakapamahagi ang mga ito ng 150 packs ng five-kilogram na bigas para sa UERM, 400 packs ng five-kilogram bigas sa UST Hospital, 150 packs sa National Children’s Hospital, 2,400 packs ng two-kilogram na bigas at 150 packs ng 25-kilogram na bigas sa San Juan City Hall at 1,000 pieces ng face shields sa Cardinal Santos, UERM, MMC at NCH.

Bukod rito, nakapamahagi rin ang mga ito ng 92 bote ng alcohol at 50 unan sa ilan pang mga ospital.

Sa ngayon, ibebenta o isusubasta naman ni Esteban ang 10 paintings para makaipon pa para sa mga frontliner. (JAT)