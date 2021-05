Estafa katapat ng vaccine slot for sale

Posibleng maharap sa kasong estafa o swindling at pagmultahin sa ilalim ng Food and Drug Administration Act of 2009 o Republic Act No. 9711 ang mga taong mapapatunayan na iligal na nagbenta ng COVID-19 vaccine slot.

“[Ang] Existing vaccines ngayon ay hindi pa supposedly for commercial distribution. Kasi ano `yan e, emergency use authorization sa vaccines na `yan dahil sila ay nasa experimental stage at hindi pa kumpleto ang trial stage,” ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara.

Nabatid na sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code, ang estafa o swindling kung ang halagang sangkot ay hindi hihigit sa P40,000 maaari patawan ng dalawa hanggang anim na buwan na pagkabilanggo.

Matatandaang sumuko sa mga awtoridad nitong nakaraang linggo si Kyle Bonifacio na sinasabing sangkot sa COVID-19 vaccine slot subalit patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa nasabing kaso.

Ayon kay Guevarra kung ginagawang negosyo ang COVID-19 bakuna ay paglabag ito sa FDA Law. (Juliet de Loza-Cudia)