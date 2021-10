Estafa, bribery yarn! Robredo durog sa vote buying paandar

Durog si Vice President Leni Robredo kaugnay sa naging komento nito sa vote buying sa 2022 elections.

Ayon kay presidential aspirant Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang sinabi o ipinayo sa publiko ng katunggaling si Robredo kaugnay sa vote buying ay malinaw na tinuturuan lamang nito ang mga botante na mang-estafa.

Ang reaksiyon ni Dela Rosa ay makaraang payuhan ni Robredo ang mga botante na kunin ang pera na ibibigay sa kanila ng mga kandidatong politiko pero iboto ang naaayon sa kanilang konsensiya.

“Huwag mong turuan ‘yong kasambahay na maging estafador. Isipin mo pinapatanggap mo ‘yong pera pagkatapos ayaw mo paboto. Binayad ‘yong pera so estafa ‘yan,” payo ni Dela Rosa.

Ayon kay Dela Rosa, dating Philippine National Police (PNP) chief, ang sinumang masangkot o mahuli sa vote buying ay maaaring maharap sa dalawang kasong kriminal.

Aniya, ang vote buying ay malinaw na ‘election-related offense’ kaya hindi dapat kinukunsinti.

Maging si dating Congressman Teddy Casino ay nagsabing bribery ang vote buying.

“Sa lahat ng kandidato: Vote buying is bribery. You don’t tell the person being bribed to take the money,” komento ni Casino sa isyu ng vote buying. (Dolly Cabreza)