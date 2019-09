eSports mahigpit sa isyu ng doping – Lau

HINDI papayagan ng Asian Electronic Sports Federation (AESF), ang namamahalang internasyonal na pederasyon sa rehiyon ng Asia, na madungisan ng doping o paggamit ng ipinagbabawal na mga substansiya ang pagsasagawa ng pinakaunang electronic sports sa pagho-host ng bansa sa ika-30 edisyon ng Southeast Asian Games.

Ito ang sinabi ni AESF president Sebastian Lau, na siya din tatayong Technical Director sa SEA Games eSports, sa pagtungo nito sa bansa upang dumalo sa isinagawang 2nd Technical Delegate Meeting Miyerkoles at siguruhin ang pagtatakda ng susundin na technical handbook ng mga kalahok na bansa sa electronic sports.

“We have been telling that to all our member federations, that doping is a serious concern, not just here in the SEA Games, but also when we implemented or pursue that the electronic sports be included in last year’s Asian Games in Jakarta, Indonesia,” sabi ni Lau.

Ipinaliwanag ni Lau na hindi katulad sa mga malalaking internasyonal na torneo na may nakatayang nagtataasang premyo, simple lamang at sadyang pangmabibilis lamang na kompetisyon ang gaganapin sa paglalaro ng eSports sa SEA Games.

Anim na gintong medalya ang paglalabanan sa makasaysayang pagdagdag bilang regular na sports sa SEA Games na eSports na ang dalawa ay gamit ang mobile phones na Arena of Valor at Mobile Legends habang sa Console naman ay ang Tekken 7 at HeartStone.

Paglalabanan naman gamit ang Personal Computer ang Dota 2 at Starcraft II. (Lito Oredo)