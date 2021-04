Esplana: VisMin Cup ipagpatuloy

DAPAT patawan ng mabigat na parusa ang mga nagpartisipa sa bentahang laro ng VisMin Super Cup kamakailan.

Para kay former PBA star Gerry Esplana, hindi dapat maging setback ng liga ang sinasabing ‘game fixing’ dahil nais lamang nilang tumulong sa mga gustong magpakitang gilas mula sa Visayas at Mindanao.

“Yung VisMin Cup hindi naman dapat [mahinto] kasi hindi naman nila kasalanan,” ani Esplana nitong Miyerkoles sa Abante Sportalakan.

Dapat lang aniyang managot ang dapat managot ngunit bigyan pa rin ng ikalawang pagkakataon ang liga na bumawi sa mga tagasuporta.

“Ang sa akin lang, kailangang maparusahan ang dapat maparusahan para tumino,” paliwanag pa nito.

“Dapat lang matuto sila. They have to suffer the consequence, the penalty and the sanctions pero buksan pa rin natin ang pinto.”

Naging kontrobersiyal ang laro ng VisMin Super Cup na Lapu-Lapu City kontra Siquijor naang sadyang imintis ng magkabilang koponan ang mga free throw at libreng layup kung saan umabot pa ang imbestigasyon sa Games and Amusements Board (GAB). (Aivan Episcope)