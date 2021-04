Espiritu, Balipure makikipagsabayan

HINDI magpapasindak sa ibang mga koponan sa Premier Volleyball League sina middle blocker Satriani Espiritu at ang BaliPure Purest Water Defenders sa darating na PVL Open Conference.

Sinasabing mga underdog, idiniin naman ng former San Beda Lady Red Spiker na may ibubuga at kayang makipagsabayan ng Water Defenders laban sa 11 pang teams ng liga.

“Feeling ko kasi like what most—sa mga previous interviews namin—some people told us na we’re underdogs.” sambit ni Espiritu sa Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) “Usapang Sports on Air” nitong Huwebes.

"Parang mas uhaw kami sa games, sa panalo, sa laro," diin pa ng balibolista.

Bukod kay Espiritu, magpapasiklab rin para sa Water Defenders sina Graze Bombita, Patty Orendain, Shirley Salamagos, Roselle Baliton, Gyra Barroga, Gen Casugod, Audrey Paran, Lai Bendong, Alina Bicar, Bien Juanillo at Alexandra Rafael. (Janiel Abby Toralba)