Espinosa bumaligtad vs De Lima! ‘Imbento lang lahat dahil tinakot pamilya ko’

Binawi ng self-confessed drug lord Kerwin Espinosa ang lahat ng kanyang alegasyon laban sa nakadetineng si Senadora Leila de Lima.

Nabatid na nilagdaan ni Espinosa ang kanyang affidavit sa isang Zoom hearing ng Department of Justice (DOJ).

Ito umano ay kinumpirma ng kanyang abogado na si Atty.Raymund Palad.

Sinabi umano ni Espinosa sa kanyang affidavit na hindi totooang lahat ng alegasyon kay De Lima.

“Any statement he made against the Senator are false and was the result of pressure, coercion, intimidation, and serious threats to his life and family members from the police who instructed him to implicate the Senator into the illegal drug trade,” ayon sa counter-affidavit.

“For this, undersigned apologizes to Senator De Lima,” nakasaad pa sa dokumentong pirmado ni Espinosa.

Kaugnay nito ay sinabi naman ni Justice Secretary Menardo Guevarra na pinebeberipika pa niya ang impormasyon dahil ang hawak niyang dokumento ay hindi pa notoryado pero kinumpirma ng kanyang abogado na pinanumpaan ito ni Espinosa.

“I have no personal knowledge. The office of the prosecutor general is currently verifying. I just observed that the copy posted does not show that it was subscribed before a prosecutor or a notary public,” ayon kay Guevarra.

Magugunitang sinabi noon ni Espinosa na binigyan niya ng hanggang P8 milyon si De Lima para sa kanyang pangangampanya noong May 2016 elections sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkamatay ng kanyang ama na si Rolando Espinosa. (Juliet de Loza-Cudia)