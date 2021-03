Esperon dumepensa sa Calabarzon raid: ‘Shoot to kill’ sa NPA utos ni Duterte

MISMONG si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay ng kautusang ‘shoot-to-kill’ order laban sa mga armadong terorista, kaya sinusunod lang ito ng Hukbong Sandatahan, ayon kay National Security Adviser Hermogenes Esperon.

Sinabi ito ni Esperon kasunod ng pagkukumpirma na ipinapatupad ang March 5 na pahayag ng Pangulo na ‘shoot-to-kill’ order.

“Tama ‘yan. ‘Pag nakita natin sila na may armas, ano pa nga ba ‘yon. Kung hindi mo babarilin agad, ikaw naman ang mababaril,” pahayag ni Esperon.

“In the name of peace, law, and order ay binitawan na nga ni Pangulo ang ‘shoot-to-kill’ orders against armed CPP-NPA,” dagdag nito.

Para kay Esperon, mainam ito sa kanilang laban kontra sa mga terorista.

“Iyon talaga ang magandang order ng Pangulo at ‘yan ang gagawin ng ating local task forces,” sinabi ni Esperon.

Ang pahayag ni Esperon ay kasunod ng pagpatay sa siyam na aktibista sa Calabarzon dalawang araw matapos na manawagan si Pangulong Duterte na patayin lahat ng terorista.

Sa pahayag ng mga pulis, armado ang nga aktibista na tahasang itinanggi ng mga kaanak.

Inaasahan naman ng pamahalaan na posibleng gumanti ang mga NPA.

“Siguradong pipilitin nilang mabawi ulit iyong mga barangay na ‘yan kaya talaga naman shoot-on-sight sa mga armadong NPA,” sinabi pa ni Esperon. (Kiko Cueto)