Espenido gagayahin ni Año sa giyera kontra droga

Gustong gayahin ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año ang istilo ni Ozamiz City Police Station commander Chief Inspector Jovie Espenido sa giyera ng administrasyon laban sa iligal na droga.

Inihayag ni Año na prayoridad ng pamunuan ng DILG na tuldukan na ang problema sa iligal na droga kaya mungkahi nito na kailangang palawigin sa buong bansa ang istilo ni Espenido kung paano nilabanan ang malaking grupo na sangkot sa drug trafficking sa Misamis Occidental.

Ang pahayag ni Año ay kasunod nang ipinaabot nitong pagbati sa panibagong anti-illegal drug operation ng grupo ni Espenido na nagresulta sa matagumpay na pag-aresto sa kapatid ng napatay na Ozamiz City Mayor Reynaldo ‘Aldong’ Parojinog Sr. na si Melodia Parojinog-Malingin at anak nitong si Melben ‘Den-Den’ Parojinog-Rabanez noong nakaraang linggo.

“Layunin ng mga pulis na mabigyang prayoridad na makuha ang malalaking mga personalidad na nasa likod ng illegal drug trade para mailigtas sa kapahamakan ang taumbayan kaya dapat ay gamitin din ang style ni Espenido para maging matagumpay sa war on drugs,” pahayag ni Año.

Nagpahayag ng ma­tinding paghanga si Año sa ipinamalas ng grupo ni Espenido dahil sa pag-aresto sa mga miyembro ng pamilya Parojinog kasabay ng pagkakakum­piska sa mahigit P100 milyong halaga ng shabu sa Ozamiz City.

Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Año bilang Undersecretary ng DILG matapos na magretiro ito bilang chief of staff ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Nais ng Pangulo na pamunuan ni Año ang DILG subalit hindi pa ito puwedeng gawin dahil ipinagbabawal sa batas na ipuwesto bilang kalihim ang nagretiro o nagbitiw na military officers sa loob ng isang taon pagkatapos ng kanilang pagreretiro o pagbibitiw sa puwesto.