Espenido ‘in demand’ na COP

Pinag-aaralan pa ng pamunuan ng Philippine Naitonal Police (PNP) ang susunod na misyon ni Ozamiz City Police Chief, Chief Insp. Jovie Espenido.

Ayon kay PNP chief Director General Ronald Dela Rosa, ang kanyang aksyon ay kasunod ng mga kaliwa’t kanang tinatanggap mula sa mga lugar na sinasabing malala pa rin ang kalakalan o bentahan ng ilegal na droga.

Sinabi ni dela Rosa na sa kasalukuyan ay tinutukoy pa nila at bina-validate ang mga lugar na lantaran ang transakyon ng ilegal na droga at doon ililipat ng destino si Espenido.

Aminado si dela Rosa na itinuturing na most requested chief of police ngayon si Espenido dahil sa mga matagumpay na drug operations.

“Hintay hintay muna po kayo, aalamin po muna natin kung sinong next target. We’re in the process of validating, kung saan sya ilipat,” wika ni dela Rosa.

Naglabasan ang mga hirit na maipwesto si Espenido sa mga lugar na talamak ang drug trade matapos ang matagumpay na anti-drug operation sa Ozamiz City na nagresulta sa pagkakapatay kay Ozamiz Mayor Reynaldo Parojinog at 15 iba pa.

Sa darating na Agosto 9, sa pagdiriwang ng 116th National Police Service Anniversary, si Espenido ang isa sa mga tatanggap ng special award sa Camp Crame dahil sa pagiging masigasig at matagumpay na pulis sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte.