Espadahan sa hindi kakilala

Medyo magulo ang mga eksena sa panaginip kong ito pero gusto ko pa ring malaman kung ano ang ibig sabihin. Sa panaginip ko kasi parang warrior ako o knight na may hawak na espada at mayroon daw sumugod sa akin para saksakin ako gamit din ng espada, pero nakipaglaban ako sa kanya pati sa iba pang lalaki na hindi ko kilala at sumugod din sa akin na may hawak ding espada at shield. Pagkatapos kong makipaglaban sa kanila, nakatakbo ako at napunta naman sa isang field, nasa gitna ako nun pero walang ibang tao, may hawak pa rin akong espada. Maya-maya may naaninag akong parating at ako naman ang sumugod sa kanya pero kahit anong takbo ko hindi ko maabutan ang parating na tao, parang malayo pa rin siya, hanggang sa nagising na ako.

– Rico

Kadalasang sinisimbolo ng espada sa ating panaginip ang pagkakahati o dibisyon mo sa sarili at iba pang aspekto, nangangahulugan ito na kailangan mong tingnang muli at pag-aralan ang mga nagaganap sa buhay mo.

Maaari rin itong mangahulugan nang kapangyarihan at katapangan. Pero dahil ito ay mas agresibong armas kumpara sa iba, pwedeng sinasabi din nito na dumadaan ka sa proseso ng pakikipagtunggali sa sarili o hindi mo alam ngayon ang pupuntahan dahil nalilito ka pa rin.

Kung ikaw ang may hawak ng espada, ibig sahin nito ay nais mo nang mag-move on o wakasan ang isang relasyon para sa paghahanap ng kapayapaan. Kung ikaw naman ang inatake gamit ang espada, sinasabi nito na marami kang kaaway sa paligid. Makipagbati na sa kanila ngayon bago pa lumaki ang problema at saktan ka nila sa hinaharap.

Kapag matulis ang hawak mong espada, magiging mabilis ang pagresolba mo sa problema, pero kung ito ay mapurol, kabaligtaran naman ang mangyayari.

Nagpapakita rin ito ng katangian mo bilang indibiwal, posibleng nasa nature mo ang pagiging agresibo o hindi pagkonsidera sa kilos ng iba. Subukan mong maghinay-hinay at alisin ang masasamang kaisipan. Isipin mo rin ang nararamdaman at aksyon ng iba sa iyong paligid.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.