Esnyr Ranollo, Mimiyuhhh ng bagong henerasyon

Mimiyuhhh is out, Esnyr is in yan na nga ang sigaw ng mga netizens ngayon at ng mga chismosa nating kapitbahay. Well sino nga ba si Esnyr Ranollo paano siya sumikat at nakilala.

Mistulang kapatid na nga ng showbiz ngayon ang social media dahil napakadali na mag-artista ika-nga one click away nalang para ikaw ay sumikat.

Sa dami ng sikat na mga social media influencer, vlogger at tiktokers hindi naman lahat napapansin ang talento pero sadyang nakaguhit na nga ang kapalaran ni Esnyr para siya ay makilala.

Nagsimula ang lahat sa simpleng paggawa lamang niya ng tiktok video at dahil na rin sa impluwensiya ng kanyang ina na isang guro ay naisipan na ibalik tayo sa ating buhay estudyante.

Agad na kumalat sa social media ang mga video ni Esnyr kaya naman minahal siya ng taong bayan at dahil na rin sa kanyang kasikatan bilang isang tiktoker marami ang nakapansin sa kanya.

Nagsunud-sunod ang offer kay Esnyr kaliwa’t kanang mga proyekto ang inilatag sa kanya sa kasalukuyan ay nakasama si Esnyr sa pelikulang ‘Love is Colorblind’ na pinagbidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

At alam niyo ba ang naging role niya sa nasabing pelikula ginampanan lang naman niya ang mga character na nilikha niya sa kanyang tiktok videos.

Bukod sa paggawa ng pelikula marami na rin ang nag- imbita kay Esnyr upang makasama siya sa vlog. Talaga nga namang star studded collaboration mistulang siya na ang sumusunod sa mga yapak ni Mimiyuhhhh.

Marami pa ang dapat na abangan kay Esnyr ngayong 2022 kaya pakatutukan lahat ng ‘yan at ‘wag kalimutan sundan siya sa kanyang mga social media accounts for more updates.