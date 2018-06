Esmi ni gov todo palapad papel sa First Family

GAANO kaya katotoo ang balita na matindi ang pagsipsip ngayon ng asawa ng isang gobernador sa isang lalawigan sa Luzon sa common law wife ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Honeylet Avanceña upang makuha ang endorsement nito.

Ayon sa ating amu­yong, plano raw ni misis na dati ring kongresista na sumabak sa pagka-gobernador dahil last term na ng kanyang asawa.

Ito ay kahi naipa­ngako na sa katandem ng gobernador, na bise gobernador ngayon ng lalawigan, na siya ang ieendorso para sa posis­yon sa 2019 Midterm Elections.

Ang siste, gusto raw ng ginang na bumalik sa politika at maituloy ang kanyang mga proyekto para sa lalawigan.

Isa sa naging hakbang ng mag-asawa ay inimbitahan sa isang malaking pagtitipon sa kanilang lalawigan si Ginang Avanceña upang magkaharap na sila ng misis ng gobernador.

Bukod dito, plano rin daw magtungo sa Davao ni misis para makipag-ugnayan kay Mayor Sara Duterte.

Kaso ang bulong ng ating amuyong, mukhang si Pangulo mismo ang ayaw sa ginang dahil sa mga napabalitang pagkakasangkot ng mga ito sa katiwalian.

Pero hindi raw susuko ang ating bida, at gagawin ang lahat makuha lamang ang endorsement ng First Family.

Clue: Ang ating bida ay may D sa kanyang apel­yido as in DAP!