Esmi ni Eruption sinampal mga hater

Beauty comes in all shapes and sizes. Kahit na aminadong siya ay mataba, keber si Rona Samson-Tai, ang asawa ni game streamer at vlogger Eric ‘Eruption’ Tai.

Proud pa nga sila dahil sa maiden issue ng fashion magazine na Vouge sa bansa, isa si Rona sa mga featured celebrity.

“Congrats to kumander for being featured in the very first ever Vogue magazine in the Philippines! Ikaw na!” sabi ni Eruption.

Nag-selfie pa ang mag-partner sa magazine kung saang pahina nakalagay ang larawan ni Rona.

“One of the most intriguing things about the Filipino people is our smile,” ayon pa sa naturang magazine feature.

Pinuputakti lagi ng pamba-bash si Rona dahil sa kanyang size. Na habang halos magpakamatay sa pagdyi-gym si Eruption upang gumanda ang katawan, siya naman ay lumolobo.

Kaya nang mahawakan na niya ang mag na siya ay kabilang, walang siyang pagsidlan ng tuwa.

“Guess who’s face is on Vogue Philippines Maiden Issue (heart emojis). I am literally in tears!” say pa ni Rona.

Noon ay may mensahe na siya sa kanyang mga basher.

“To my Body Shamers. Alam ko nakaranas ka rin ng kung ano-anong pangungutya sa buhay. Wag kang mag-alala, God built me strong. Kaya kong mamuhay na walang sinisiraan o pinagsasabihan ng mga negatibong komento para lang mapasaya ko ang sarili ko.

“Keep staring at my happiness. And I pray that someday, maranasan mo din ang mahalin ng totoo at maging masaya sa sarili mo.”

Sampal nga sa mukha ng mga mapanlait ang latest news na ito ng magpartner. (Batuts Lopez)