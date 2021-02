Eskuwelahan, kampo puwedeng vaccination center

Pinayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing vaccination center ang mga pampublikong eskuwelahan sa bansa dahil wala pa namang klase ngayon.

“If there is no malakinng mga coliseum o gym, then we will utilize the schools. Iyan — that would be the ano. Kung maaari lang huwag muna but I do not see any — any objectionable thing there tutal pang-injection man lang, wala naman nagkasakit,” pahayag ng Pangulo.

Sinabi pa ng Pangulo na una na niyang inutos ay gawing vaccination center ang mga istasyon ng pulis at mga kampo ng military sa malalayong lugar kapag nagsimula na ang pagbabakuna laban sa COVID-19.