Esguerra napiling Breeder of the Year

PANIBAGONG karangalan ang maidadagdag sa sikat na businessman at dating horse owner Herminio “Hermie” Esguerra matapos magsipanalo nakaraang taon ang mga breed nito mula sa Esguerra Farms.

Nakapagtala ng 153 na panalo ang mga kabayong galing palahi ni Esguerra kaya naman ang kuwadra niya ang 2021 top thoroughbred breeding farm.

Ang 2021 Horse of the Year na si Nuclear Bomb na pag-aari ni Gabriel Gaerlan ay nagmula sa powerhouse Esguerra Farms and Stud, sumilo ito ng dalawang panalo sa Triple Crown nakaraang taon at nagwagi sa Presidential Gold Cup noong Disyembre.

Si Nuclear Bomb ay lahi nina Oh Oh Seven (USA) at Hayley Rebecca (USA).

Nagpakitang-gilas din sa mga stakes races ang ibang kabayo na galing sa Esguerra Farms, ito’y sina Mommy Caring, Striding Ahead (Out of On a Mission) na pag-aari ni James Rabano; Sky Shot (Juggling Act out of Lamborghini) na kabayo ni Edward Vincent Diokno, Kevlar (Striding Ahead (USA) out of Gravitas) ni Paolo Crisostomo; sprinter Bravo, (Oh Oh Seven (AUS) out of S Class) ni Ken Logistics at two-year-old champion Gomezian (Sakima (USA) out of Hot Yoga) ni Alfredo Santos.

“I’m quite lucky to have some of the best stallions and broodmares that have consistently produced many outstanding horses, notably stakes winners in 2021, despite relatively fewer races in the calendar,” saad ni Esguerra.

Kuminang din nakaraang taon ang mga breeder’s na sina second place businessman Joseph Dyhengco na may 119 wins at third place Mayor Leonardo “Sandy” Javier Jr. na nakapagtala ng 94 panalo sa pangunguna ng kanyang pambato na multiple stakes winner Super Swerte.

“The Philippine Racing Commission annually recognizes our outstanding horse breeders who have not only invested millions in their breeding operation but have in fact, contributed to the upgrading of the local thoroughbred industry in support of the Filipino horseman’s quest to bring local racing at par with its more progressive Asian racing neighbors, ” saad ni Philracom chairman Aurelio “Reli” De Leon. (Elech Dawa)