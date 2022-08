Escudero supalpal sa Palasyo

Pinalagan ng Malacañang ang banat ni Senador Francis ‘Chiz’ Escudero na nagbe-veto spree si Pangulong Ferdinand ‘bongbong’ Marcos Jr. matapos isoli sa Kongreso ang ilang enrolled bills.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na walang batayan ang banat ng senador dahil lima lamang mula sa 41 enrolled bills ang vineto ng presidente.

Ipinaliwanag ng kalihim na inaayos lamang ng pangulo ang mga batas na may kinalaman sa pagbubuwis alinsunod sa tax reform program ng gobyerno.

“Gusto ko lang linawin ‘no, hindi po nagkaroon ng veto spree ang ating pangulo. 41 bills lapsed into law and only five were vetoed, hindi kasama doon sa 41. So it’s not a spree. Tinutono lang naman ng pangulo doon sa mga sistema iyong mga batas natin, lalong-lalo na iyong mga batas that involved some kind of tax break or tax benefits, itutono mo doon sa ating polisiya of tax reform,” ani Angeles.

Binigyang-diin ni Angeles na bagong upo lamang sa puwesto ang presidente at hindi pa ito ang pangulo nang gawin ang mga nabanggit na batas kaya hindi dapat na intrigahin ang naging aksiyon nito.

Kabilang sa enrolled bills na vineto ng presidente sa Kongreso ay ang batas para sa pagtatayo ng special economic zone sa Bulacan, Office of the Government Corporate Counsel Charter, Davao Light and Power Company Inc,.franchise, Philippine Transportation Safety Board Act at pag-exempt sa income taxation sa honoraria, allowances at iba pang benepisyo ng mga guro at iba pang poll workers nagsilbi sa eleksiyon. (Aileen Taliping)