ES Rodriguez dinipensa ng Malacañang

Ipinagtanggol ng Malacañang si Executive Secretary Victor Rodriguez sa pilit na pag-uugnay sa kanya sa nabistong planong pag-angkat sana ng 300,000 metric tons ng asukal sa pamamagitan ng isang illegal resolution na pinirmhan ng Sugar Regulatory Board.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na hindi niya alam kung saan nanggagaling ang isyu at pilit na idinidikit ang pangalan ni Rodriguez sa nabukong importasyon.

Naglabas aniya ng direktiba si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na bumuo ng importation plan na siya ngayong ginagamit na isyu laban sa executive secretary.

“Wala pong kinalaman si ES doon sa importation resolution ng SRB.Nag-isyu siya ng direktiba na gumawa ng importation plan. Hindi po siya nag-utos ng pag-convene nito. In fact, nong nalaman niya na nag-convene at nag-isyu ng resolution, siya mismo ang nagdala ng balita na ito sa pangulo at right there and then gusto niya sana ay ipatawag at resolbahin ‘yong issue,” ani Angeles.

Ipinaliwanag ng kalihim na ang importation plan ang unang ginagawa bago maglabas ng resolusyon para matukoy ang mga detalye bago gawin ang importasyon ng produkto, at hindi ito importation order.

“Ang importation plan ay precursor bago magtalaga ang Sugar Regulatory Board ng isang resolution. Doon sa importation plan nilalagay natin ‘yong feasibility ng pag-import, ‘yong justification ng importation na ‘yon, kung kailan ‘yong importation, kung magkano is going to be imported at kung saan ito bibilhin, Lahat ‘yan we take it into consideration,” dagdag ni Angeles.

Duda ng kalihim ay mayroong nangyayaring demolition job laban sa executive secretary dahil pilit na iniuugnay ito sa kontrobersiya.

“Mukha ngang ganon, parang layo-layo naman kasi nong sinasabi nila na si ES Vic pa ang responsable para sa importation. Malayo po sa bituka, hindi po ‘yon ang nangyari and as mater of fact, si ES nga ang nakadiskubre at siya ang naghatid ng balita sa ating pa¬ngulo. Magkaliwanagan tayo ha, he had nothing to do with this,” wika ni Angeles. (Aileen Taliping)