Erwan bugbog-sarado kay Anne

Humamig na nang kulang-kulang 300,000 likes ang video na pinost ni Erwan Heussaff sa Instagram niya. Video nila ‘yon ni Anne Curtis, na ipinakita kung paano siya bilang isang mister, isang ‘bullied husband’.

Anyway, base sa video, makikitang nag-stretching si Anne, at biglang lumapit sa likod niya si Erwan. May pagtatangka na itumba ni Erwan si Anne, pero big­lang kumambiyo si Anne, at ibinalandra si Erwan sa sahig.

‘Yun na, hindi na nakaporma si Erwan kay Anne. Sunod-sunod na suntok sa braso, at may kasamang sabunot pa.

Nagpagulong-gulong si Erwan sa sahig, pero nasundan pa rin siya ni Anne, at ‘yun na nga, tuluyan na siyang kinubabawan ni Anne.

Kaloka! Bugbog sarado si Erwan kay Anne, ha!

Pero, ‘wag masyadong mabaliw, dahil siyempre, hindi naman ‘yon sobrang seryoso. I mean, laro-laro lang nila ‘yon.

“Guys please watch Buy Bust or else I’ll never hear the end of it. #buybust #bulliedhusbandsclub #nowshowing @annecurtissmith @buybustmovie,” sey pa ni Erwan.

Yes, promo ng movie ni Anne ‘yon, na kapag hindi sinunod ni Erwan, lagot talaga siya kay Anne.

Ang mga fan nila, sa halip na matakot, lalong naghalakhakan. Tuwang-tuwa sila na binubugbog-bugbog ni Anne ang dyow aniya.

Well, kaaliw, bongga talaga si Anne, di ba? Pero mas bongga naman si Erwan, na sakay na sakay niya ang kabaliwan ng kanyang misis.

Anyway, napanood ko last Thursday night ang Buy Bust at yes, puno kami sa sinehan sa Gateway, ha!