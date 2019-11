Erram sising-talong sa pagbigwas kay Qualls

SA Twitter binasag ni Poy Erram ang pananahimik sa insidenteng kinasangkutan nila ng NLEX teammate na si Paul Varilla sa PBA Governors Cup quarterfinals kontra NorthPort.

Bago natapos ang 115-90 loss ng Road Warriors, napituhan ng flagrant foul 2 sina Erram at Varilla at ejected sa laro. Suspendido ng isang laro ang dalawa, wala sa winner-take-all kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Sa laro noong Lunes, pa-drive si Michael Qualls nang ma-foul ni Varilla.

Pagbagsak, natapakan ng Batang Pier import ang Road Warriors guard/forward. Sumugod si Erram at binigwasan ng braso ang likod ng ulo ni Qualls. Siniko naman ni Varilla si Christian Standhardinger.

Nagsisisi na raw si Erram sa nagawa.

“Paulit-ulit kong pinag-iisipan ang nangyari sa last game namin. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko,” tweet ni Erram. “To Michael Qualls, I’m sorry for hurting you in our last game. I also want to apologize to coach Pido (Jarencio) for my behavior. My first instinct was to defend my teammate and I let my emotions get the better of me. My temper is not an excuse.” (VE)