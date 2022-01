Erram ekis sa balyahan

NAGPASYA si TNT Tropang Giga center Poy Erram na huwag na sumailalim sa operasyon sa naging injury nito sa kanyang cheekbone.

Ito ay matapos na payuhan ng mga doktor na hindi kailangang operahan ngunit pinaalalahanang umiwas na sa balyahan o labis na pisikalan upang hindi na muling tamaan ang mukha sa mga laro.

“Sabi naman ng doctor hindi na kailangan operahan basta ingatan lang siya,” sabi ng 6-foot-8 na si Erram.

Aminado pa din itong nakakaramdam ng pamamanhid sa bahaging nasaktan habang hindi din nito maiwasan ang posibleng panganib na kailangan niyang tiisin ang paglalaro nito.

“Actually delikado (talaga),” sabi ni Erram, na kailangan na magsuot ng mask kada laro. “Nahihirapan din kasi akong magsuot ng mask. Nakakasagabal din minsan pero siguro kapag kailangan na lang talaga.”

Matatandaan na natamaan si Erram sa Philippine Cup bubble sa Bacolor, Pampanga noong nakaraang taon nang mauntog ang kanyang mukha sa sahig ng Don Honorio Ventura State University gym habang hinahabol ang bola noong Game 4 ng semifinals sa pagitan ng TNT at San Miguel.

Habang nakahiga ito sa sa sahig ay bumagsak si Mo Tautuaa sa ibabaw upang muling tumama ang mukha sa sahig dahil sa matinding impact ng bigat ng San Miguel big man.

Ikinasiya nito ang magandang bagay na ang pinsala ay gagaling nang hindi kailangan ng operasyon.

“Maghi-heal naman daw siya on itself. Siguro mga two or three months,” sabi ni Erram. (Lito Oredo)