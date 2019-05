Eroplanong naglaho sa Mindoro, ‘di pa rin matagpuan

ISANG light aircraft sa Mindoro na may sakay na dalawang tao ang hindi pa rin matagpuan matapos mawala noong Mayo 17.

Si Capt. Jose Nelson Escalante Yapparcon, 50-anyos, at isang estud­yanteng Saudi Arabian na si Abdullah Khalid Al Sherif, 23, ang magkasama sa Baron 55 aircraft na may nume­rong RP-C9078.

Nagmula ang eroplanong sinasakyan nila sa aviation school kung saan part-time instructor si Capt. Yapparcon at lumipad lang sa lugar ng Occidental Mindoro kung saan din ang mismong eskuwelahan, ayon sa anak nito na si Jason sa panayam ng Abante.

Ayon pa kay Jason, hindi lamang ang aircraft na sinasakyan ng kanyang ama ang lumipad sa araw na ‘yon. May dalawa pang eroplano na halos kasabay na lumipad ng kanyang ama pero magkaibang direksyon, nakabalik sa airport ang dalawang eroplano at tanging sina Yapparcon at Abdullah lamang ang hindi nakabalik.

Kilala si Yapparcon bilang isang bihasang piloto sa industriya nila kaya naman malakas ang pananalig ng pamilya nito na buhay pa rin ang kapitan at ang estudyanteng kasama nito dahil hindi raw ito ang unang beses na nagkaroon ng insidenteng nawala ang nasabing kapitan.

“Knowing my father and I’ve been flying with him for so many years, it’s impossible for him to crash ng walang laban,” sabi ni Jason.

Bukod pa riyan, sinabi niya rin na may nag-ulat sa kanila na may natagpuan daw na bag sa lugar ng Panagatan Island, parteng Antique, noong Mayo 20, at iyon ay sa pag-aari ni Yapparcon

“Ang tatay ko, hindi niya first incident ‘to. More than eight? 10 times na ‘yan, na-accident na ‘to, different scenarios, water, land, everything” dagdag pa ni Jason.

Maliban sa naging report kaugnay sa natagpuang bag, huling balita raw nila ay tumawag ang kapamil­ya ng Saudi Arabian student sa cellphone number ni Abdullah at may nakasagot na ang boses ay babaeng matanda ngunit hindi raw magka­intindihan ito dahil Ingles ang lenguwahe ng Saudi Arabian.

Patuloy namang nagbabakasakali at humihiling ang pamilya ni Capt. Yapparcon na kung may maaring makatulong sa kanila upang maha­nap ang kanyang ama at ang kasama rin nitong estudyante, o puwede rin kahit anong donasyon, maaring kontakin ang anak ng kapitan na si Jason Yapparcon, sa pamamagitan ng kanyang email: jyapparcon@gmail.com. (Athena Yap)