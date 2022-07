Ermat ni Aby aprub sa dyowa

PORMAL nang binasbasan ng ina ni volleyball star Abigail ‘Aby’ Marano ang relasyon kay National University (NU) Lady Bulldogs playmaker Kamille Cal matapos ipakilala ng dating Philippine national team captain.

Ipinakita ng 29-anyos mula Passi, Iloilo ang kanyang matamis at madamdaming pagpapakilala sa karelasyong 5-foot-7 setter sa kanyang Instagram post na mababanaag sa mukha ni Belen Marano ang lubusang pagtanggap sa naturang social media post.

Naging bali-balita ang relasyon ng dalawang volleyball players na matagal nang hinihintay ang pormal na kumpirmasyon kasunod ng ilang mga post sa social media accounts.

Inilarawan ng dating De La Salle Lady Green Archers team captain middle blocker at two-time UAAP MVP sa naturang post ang buong-pusong pagsuporta ng magulang sa kanyang tinatamasang kaligayahan at pagmamahal.

“Ang pinakamasarap na suporta at pagtanggap ay ang yakap ng isang ina na nagpapahiwatig na ito’y walang ibang hinahangad kundi ang kaligayahan ng anak, kaginhawaan at ang seguridad na hindi na ito muling luluha’t masasaktan – wagas,” ayon kay Aby sa naturang post.

Tumugon naman ang playmaker na parte ng 85th season UAAP champions sa inilabas na post ng F2 Logistics Cargo Movers player.

“I had a long wait, and you were worth every second. I love you,” tugon naman ni Cal sa naturang post.

Matatandaang nagtapos ang mahabang relasyon ni Aby kay NorthPort Batang Pier shooter Robert Bolick na nagresulta sa hindi magandang paghihiwalay kasunod ng ilang alegasyon ng pagkakamali ng isa’t isa. (Gerard Arce)