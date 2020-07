Erik Santos matindi ang galit sa mga anti-Dos

Iniyakan ni Erik Santos ang kabiguan ng ABS-CBN na makakuha ng panibagong prangkisa mula sa boto ng mga kongresista.

Sa Instagram ay ibinahagi ng ASAP artist na nag-iyakan sila ng kanyang mga kasama nang patayin ng 70 kongresista ang Dos.

Nakatulugan na ni Erik ang pag-iyak, ang lungkot, at matinding galit, lalo na sa mga taong natuwa at nagdiwang pa noong tuluyang mawala ang istasyon.

“Kausap ko kagabi ang isang kaibigan. Wala kaming ginawa kundi mag-iyakan na lang. Hindi ko namalayang nakatulog na pala ako dala ang galit at sakit dulot ng mga pangyayari kahapon. Totoo, napakasakit, sobrang bigat sa dibdib. Galit na galit ako sa mga taong nagdiwang at masayang-masaya sa sinapit naming lahat at ng kumpanyang aming pinagtatrabahuhan. Nagdurugo ang aking puso para sa libu-libong mga empleyado na mawawalan ng hanap-buhay.

“There aren’t enough words to describe the pain we are feeling right now, but I find comfort in knowing that God is bigger than all these,” sabi niya.

Sharon sabik sa yakap ng aso

Sabik na si Sharon Cuneta sa mga yakap ng mga malalaking aso at paglalambing ng mga ito sa kanilang mga amo. Pinoste ng Megastar ang video ng CEO ng Aivee Clinic na si Dr. Teo na niyayakap, kinakarga ang mga malalaking poodle.

Sa caption na pinoste ni Sharon sa kanyang Instagram, sinabi niyang gusto niya ng yakap mula sa mga malalaking poodle sa mga sandaling ‘yon.

“I want one now. a giant hug from a giant dog, #truelove #loyalty #kisses @drzteo Can I come to Dasma in full PPE gear and hug them?”

Maraming alagang aso si Sharon, pero maliliit lang daw ang mga `yon.