Erik pinutakti ng rashes ang mukha

Naku, Dondon, parang naawa naman ako kay Erik Santos dahil nang um-attend ako ng presscon niya para sa kanyang 15th anniversary concert na “My Greatest Moments” na magaganap sa MOA Arena on Sept. 22, napansin ko na ang dami niyang rashes sa mukha.

Akala ko nga noong una pimples, pero rashes nga.

Sabi ni Erik, “Kuya Jun, ganito kasi kapag sobrang pagod at hindi ako masyadong nakakatulog, nagkaka-rashes ako!”

Sobrang abala rin kasi ngayon ni Erik dahil sa promotions ng “My Greatest Moments”, kaya naman halos wala siyang pahinga dahil sa kaliwa’t kanang TV guesting at may rehearsal pa siya.

“Pero okey lang naman, Kuya Jun, I’m so happy dahil maganda nga ‘yung tickets sale ng ‘My Greatest Moments’.

Nakakatuwa nga. ‘Yung mas mahal na tickets, nabili na lahat. Pero marami pa rin naman kaming tickets na available, kaya panay pa rin naman ang promotions namin,” sabi ng singer.

Hindi lang basta performer si Erik sa concert niya dahil sila ni John Prats ang directors no’n, kaya pati sa production meetings, palagi siyang uma-attend.

Actually, hindi naman first time ni Erik na magiging concert director dahil siya ang nag-direct ng “OPM Icons at the Thea­ter” nina Hajjie Alejandro, Marco Sison at Rey Valera noong September 2017.

First nga lang ito na major concert niya ang ididirek niya, pero mabuti na lang at makakatulong niya rito si John na noon pa naman niya close.

Bukod nga pala sa may mga surprise guests sa concert niya, ang confirmed na mga guest ay sina Christian Bautista, Moira dela Torre, Kyla, Yeng Constantino, Angeline Quinto, Jason Dy, Daryl Ong, Jay-R, Jaya, Vina Morales, at ang mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid.

Ang bongga ng line-up, ‘noh?!

Eh, in fairness naman kasi talaga kay Erik, sa 15 years naman niya sa showbiz, ang galing din niyang makisama, kaya naman hindi nakakapagtakang marami ang sumusuporta sa kanyang “My Greatest Moments” concert!

O, siya, marami pa kayong malalaman tungkol kay Erik once na i-announce na namin kung kailan ba ang guesting niya sa Abante News Online!

Samantala, sobrang greatest si Erik sa Advanced Aesthetics by Dr. Venia Javellana na siyang presenter ng kanyang 15th anniversary concert.

Migo Adecer super enjoy sa dyowang non-showbiz

Sa presscon naman ng “Ika-5 Utos” ng GMA 7, nakatsikahan ko ang Ingliserong si Migo Adecer.

Excited si Migo sa bagong afternoon series niya sa Kapuso network.

Sa tsikahan with Migo, tinanong ko siya kung ano ang feeling niya na kahit produkto siya ng “Starstruck”, parang hindi naman masyadong nagmarka sa kanya ‘yon at ngayon pa nga lang siya nagsisimulang makilala at in all fairness to him, hindi naman niya kinontra ‘yon at inaming marami nga ang nagsasabing hindi masyadong alam ng iba na big winner siya sa contest na ‘yon.

Compared nga raw sa Starstruck nina Jennylyn Mercado at Mark Herras, aminado si Migo na hindi ganoon kaingay ang season nila.

Anyway, thankful nga siya na maganda ang itinatakbo ngayon ng kanyang career at sa animé series nga na “Barangay 143” ay siya pa ang nag-voice sa pinakabida.

Sa kuwentuhan pa with Migo, nabanggit niya na sa may Makati area siya nakatira at mas type raw kasi niya sa lugar na ‘yon dahil kung Quezon City raw siya ay parang nasa work pa rin naman siya.

Wala raw siyang driver at kapag galing daw sa ta­ping ng “Ika-5 Utos” at nakakaramdam siya ng antok, itinatabi raw muna niya ang sasakyan at umiidlip.

Hindi raw siya ‘yung tipong inaantok na ay pa­tuloy pa rin sa pagda-drive. Mahirap na raw na i-risk niya ang kanyang buhay at buhay ng ibang tao kung sakaling ma-figure siya sa aksidente.

Sa payo na dapat siyang kumuha ng driver, sinabi ni Migo na mas comfortable raw siya na mag-drive.

May non-showbiz girlfriend nga pala si Migo at mukhang happy nga siya sa kanyang love life.