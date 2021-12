Erik, Morissette, Christian inaabangan sa US

Ang bilis talagang lumipas ng mga araw. Aba, New Year’s eve na mamaya, huh!

In fairness, Dondon (my dear editor), mas ramdam natin ang Kapaskuhan this year dahil mas marami tayong mga face-to-face event na napuntahan, pero siyempre, sumunod tayo sa health and safety protocols ng IATF.

Medyo malungkot nga lang dahil balitang mahina nga sa takilya ang mga pelikulang kasali sa 2021 Metro Manila Film Festival.

Hopefully, makabawi-bawi sila hanggang January 7.

Anyway, ang bongga nga ng get-together noong Wednesday ng Starmedia Entertainment producer na si Anna Puno kina Erik Santos, Morissette Amon, Christian Bautista sa Doon Thai restaurant niya sa Magallanes, Makati City.

May kinalaman sa US tour nila sa April ang pagkikitang ‘yon ng apat.

Si Anna ang promoter ng ‘Threelogy’ US tour nina Erik, Morissette at Christian.

May iba pang US shows si Anna, kaya hindi pa rin siya natitinag sa pagiging promoter ng mga concert sa bansang ‘yon.

May Canada rin siya, huh!

Si Morissette naman, bukod sa ‘Threelogy’, aba, may show rin sa California with Sam Concepcion.

Meron siya sa Grove of Anaheim on February 11 na produced ng Spotlight Media Entertainment ni Ms. Pen de Leon-Manahan at meron din sila ng February 13 sa Redwood City.