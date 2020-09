Erich nasulot ‘Magdalena’ ni Ivana

Nakapag-swab test na ang cast ng “Magdalena”, ang new series ng ABS-CBN na pagbibidahan ni Erich Gonzales (ito ‘yung project na sinasabing para sana kay Ivana Alavi).

Naka-self quarantine na raw ang cast ngayon at naghihintay lang na mag-lock-in sa taping.

At least, ang bongga lang ni Erich dahil kahit umayaw siya noon sa “Love Thy Woman” (nakapag-taping na siya ng ilang araw bago siya umayaw at pinalitan ni Yam Concepcion) ay nabigyan pa rin siya ng new project ng Kapamilya network, huh!

***

Swab test pa more: Angelica, Zanjoe, Paulo dusa sa taping

Nasa Subic, Zambales pa rin ang ibang cast ng “Walang Hanggan Paalam” na magpa-pilot telecast na on Monday sa Kapamilya Channel (iwantTFC app, The Filipino Channel, YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN entertainment).

May iba na pauwi na.

Kuwento sa akin ng isang source, ang sistema naman daw ng nasabing taping nitong nag-second lock-in taping sila (nagpahinga sila ng isang buwan pagkatapos ng first lock-in taping nila), nag-self quarantine raw muna for two weeks ang cast and staff then bago umalis ng Maynila ay nag-COVID-19 rapid test.

Pagdating daw sa Subic ay saka sila nag-swab test and while waiting sa result, sa isang quarantine hotel muna nag-stay.

“Paglabas ng quarantine test at negative ang result, saka pa lang puwedeng lumipat sa main hotel nila kung saan naka-stay ang lahat ng kasali sa series,” sabi ng kausap ko.

Maayos naman daw ang taping sa Subic.

Lahat daw ay sumusunod sa health and safety protocols na pinatutupad ng production.

“Pero bago sila umuwi after ng second lock-in, may swab test uli. Then rest sila ng isang araw at kapag lumabas ang result at negative sila, saka pa lang sila puwedeng umuwi,” sabi pa ng kausap ko.

May third lock-in taping pa raw ang “Walang Hanggan Paalam” nina Paulo Avelino, Angelica Panganiban, Zanjoe Marudo at iba pa.

“Ang alam ko, may fourth lock-in pa, pero hindi lang ako sure sa schedule,” sey pa ng source ko.

Well, that’s the “new normal” na naman talaga sa pandemic at kung gusto nga ng isang artista na patuloy na magkaroon ng trabaho, kailangan lang talagang sumunod.

Hindi naman masasabing dusa ang “new normal” na ito dahil mas madaling nakakatapos ng project at mas magandang lock-in nga dahil walang istorbo sa set.

Sa regular tapings and shootings kasi, kahit sino ay puwedeng bumisita.

Pati nga ang mga nagbebenta ng kung ano-ano, madaling nakakapunta sa shootings o tapings.

Eh, ngayong pandemic, bawal ang mga bisita sa set, huh!

So, nakakaiwas pa sa gastos ang mga artista.

Hehehe!