Erich hindi pa handang pakasal kay Mateo Lorenzo

Sobrang excited nga si Erich Gonzales na balik trabaho siya via La Vida Lena, na kung saan ay kasama pa niya ang tatlong barako, sina Carlo Aquino, Kit Thompson, at JC de Vera.

Sabi nga ni Erich, sobrang sulit ang paghihintay niya para sa napakagandang proyekto na ito.

“Sulit po talaga. Sino tatanggi sa napakagandang proyekto? Ang gagaling ng cast. Pinapagaan nila ang lahat. Smooth lahat sa taping,” sabi ni Erich.

Marami nga ang nagulat na tumanggi si Erich noon sa teleserye nila nina Kim Chiu, Xian Lim. At mas pinili nga niya na maging aktibo bilang content creator sa YouTube.

“Siguro if you know me, lagi naman tayong nasa new challenge. Gusto ko rin mag-explore sa mga hindi ko pa nata-try. I created that channel para in a way makilala ako ng mga supporters natin. The real me.

“Sini-share ko ang mga bagay-bagay sa buhay ko. Nababasa ko mga comment nila, at nagsi-share sila ng mga knowledge. Kumbaga, sharing is caring.

“And then, nag-start na rin ako magbasa ng film books, at na-inspire ako noong gumawa kami ng music video ni Marco Maurer. Gusto ko ring subukan na maging direktor, subok lang, pero marami pa tayong kakaining bigas,” sabi niya.

Isa pa sa pagbabago kay Erich ay `yung open na rin siya pagdating sa relasyon nila ng negosyanteng si Mateo Lorenzo. Katunayan, kahit sa vlog niya ay nasisilip na si Mateo.

Pakakasal na ba sina Erich at Mateo?

“Hahahahaha!

“Pag ready na tayo sa mga ganiyang bagay, isi-share po natin` yan!

“’Wag po muna natin pangunahan. Pag nandiyan na tayo, kuwentuhan po tayo ulit!” sabi na lang ni Erich. (Dondon Sermino)